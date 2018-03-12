Кілька тисяч людей у Львові разом заспівали гімн України

Сьогодні, 12 березня, на площі Ринок у Львові відбулося велелюдне виконання Державного гімну України. Цей захід присвятили до 153-річниці з дня першого його публічного виконання.

Перед виконанням славню на площі перед Львівською міською радою розгорнули великий 18-метровий синьо-жовтий прапор. Тримали його з усіх кінців пластуни, студенти, курсанти та жителі міста. долучитися до спільного виконання прийшло також духовенство та керівники вищих навчальних закладів Львова.

«Вже стало традицією міста Львова щороку спільно зі студентами, молоддю, громадськими організаціями, активістами, пластунами збиратись на цій площі і спільно виконувати повну версію Державного Гімну України. Сьогодні було десь 3-5 тис наших студентів, молоді, представників громадських організацій, які виявили ініціативу і долучались до цієї акції. Цього року ми вирішили виготовити спеціальний великий прапор, який має довжину 18 м. Прапор і Держаний гімн є нашими символами, вони для нас важливі і закладені в нашому генетичному коді», - розповіла в.о. начальника управління внутрішньої політик ЛМР Марія Пилипчук.

Основний тон у виконанні гімну завдав муніципальний хор «Гомін». Для тих, хто не знав усіх куплетів Державного гімну повний його текс великим банером повісили на Ратуші.

Довідка «Дня»

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло (Вербицький). Перше його публічне виконання відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі під час першого в західній Україні Шевченківського концерту.

У 1918 - 1921 роках, коли вперше після багатьох років українці відродили свою державність, «Ще не вмерла Україна» стала виконувати функцію Державного гімну. Але вперше офіційний статус пісня отримала 15 березня 1939 року в Карпатській Україні. А 15 січня 1992 року музичну редакцію національного гімну затвердила Президія Верховної Ради України.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора