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Маск опублікував відео запуску ракети Falcon Heavy

12 березня, 2018 - 09:55
Фото Reuters

Глава американської компанії Space X Ілон Маск опублікував відеоролик запуску ракети Falcon Heavy з реакціями глядачів та команди компанії. На своїй сторінці у Twitter він також пояснив, навіщо розробку було створено та реалізовано.

"Чому Falcon Heavy і Starman? Життя не може бути просто рішенням однієї сумної проблеми за одною. У ній мають бути речі, які надихають вас, які радують вас, аби прокинутися вранці і стати частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили для вас", – написав Маск.

У відеоролику представлені нові кадри, які ще не бачила публіка. На них зображена підготовка до запуску, реакція і радість глядачів, запуск ракети в космос. Також на відео показано момент аварії центрального прискорювача першого ступеня ракети-носія Falcon Heavy, який не зміг приземлитися на плавучу платформу, впав у води Атлантичного океану на швидкості більше 480 кілометрів на годину і розбився.

Нагадаємо, запуск ракети Falcon Heavу, на борту якої знаходиться електрокар Tesla Roadster, відбувся 6 лютого за київським часом. Невдовзі, машину офіційно внесли у базу даних NASA Horizons як космічний корабель.

Читайте також статтю "Старт Falcon Heavy: здійснена мрія людства".

Джерело: День

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