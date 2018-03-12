Маск опублікував відео запуску ракети Falcon Heavy

Глава американської компанії Space X Ілон Маск опублікував відеоролик запуску ракети Falcon Heavy з реакціями глядачів та команди компанії. На своїй сторінці у Twitter він також пояснив, навіщо розробку було створено та реалізовано.

"Чому Falcon Heavy і Starman? Життя не може бути просто рішенням однієї сумної проблеми за одною. У ній мають бути речі, які надихають вас, які радують вас, аби прокинутися вранці і стати частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили для вас", – написав Маск.

Why Falcon Heavy & Starman? Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2018

У відеоролику представлені нові кадри, які ще не бачила публіка. На них зображена підготовка до запуску, реакція і радість глядачів, запуск ракети в космос. Також на відео показано момент аварії центрального прискорювача першого ступеня ракети-носія Falcon Heavy, який не зміг приземлитися на плавучу платформу, впав у води Атлантичного океану на швидкості більше 480 кілометрів на годину і розбився.

Нагадаємо, запуск ракети Falcon Heavу, на борту якої знаходиться електрокар Tesla Roadster, відбувся 6 лютого за київським часом. Невдовзі, машину офіційно внесли у базу даних NASA Horizons як космічний корабель.

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