Меджліс заявляє про безпрецедентний тиск перед російськими виборами в окупованому Криму

Окупаційна влада в Криму чинить безпрецедентний тиск на кримських татар, примушуючи їх до участі в незаконних виборах президента РФ. Про це йдеться у зверненні Меджлісу кримськотатарського народу, опублікованому на сторінці в Facebook голови Меджлісу Рефата Чубарова.

"Меджліс кримськотатарського народу відмічає безпрецедентний тиск і прямі погрози на адресу кримських татар з боку російських окупантів і місцевих колаборантів з метою примусити їх до участі в незаконних виборах. Помітні верстви населення - духовні особи, вчителі, лікарі, бізнесмени, співробітники комунальних підприємств і організацій, студенти, спортсмени, пенсіонери, перебувають під жорстоким морально-психологічним шантажем", - йдеться в заяві.

У документі говориться, що абсолютна більшість кримських татар, які проживають у всіх містах і районах Криму, "сповнені гідності і сміливості, щоб не піддаватися шантажу і погрозам, які надходять з боку російських окупантів".

"Кримські татари демонструють вірність принципам міжнародного права і непохитність своєї позиції в оцінках російської окупації Криму, проявляють солідарність з усіма кримськими політв'язнями, висловлюють єднання з сім'ями убитих і насильно викрадених співвітчизників", - відзначається в тексті заяви.

Отже, резюмують у Меджлісі кримськотатарського народу, "кримські татари не братимуть участі у незаконних виборах 18 березня 2018 року, що проводитимуться російськими окупантами в тимчасово окупованому Криму".

Як підкреслено в заяві, Меджліс і далі підтримуватиме кримськотатарський народ, а також інших жителів Криму, незалежно від національності і віросповідання, в їхній неучасті в незаконних виборах 18 березня 2018 року, що проводитимуться Російською Федерацією.

Крім того, підкреслили в представницькому органі кримськотатарського народу, Меджліс вживатиме "всіх заходів для якнайшвидшого забезпечення державного суверенітету України над Кримським півостровом та відновлення статусу Криму на основі права кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу України".

Нагадаємо, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні запевнила, що ЄС не буде визнавати вибори президента РФ в незаконно анексованому Криму.