Меркель чекає на "якісно важливі кроки" у виконанні Мінських угод

Про зняття санкцій з РФ можна буде говорити лише тоді, коли будуть дійсно значимі кроки у виконанні Мінських угод. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу в понеділок перед підписанням коаліційної угоди між Християнсько-демократичним союзом, Християнсько-соціальним союзом і Соціал-демократичною партією Німеччини, повідомляє "Укрінформ".

"Було б правильним, якби ми спочатку мали пару кроків, а потім говорили б про питання санкцій. Але це мають бути дійсно якісно важливі кроки", - сказала лідер ХДС, уточнивши, що чекає таких кроків від обох сторін - від Росії і від України.

Меркель назвала в якості важливих кроків розміщення місії "блакитних шоломів" на Донбасі та висловила надію на те, що це питання, яке розглядається в ООН місяцями, буде вирішено.

Вона з прикрістю констатувала, що на Донбасі як і раніше не вдається дійти до дійсно стабільного перемир'я, тобто немає 100-процентного виконання навіть першого пункту Мінських угод.

Меркель також заявила, що чекає виборів в Росії, після чого можна буде говорити далі.

"Я роблю ставку на те, що після виборів в Росії ми зможемо по-справжньому запустити процес і просунутися в якісному плані", - сказала глава німецького уряду.

Як повідомлялося сьогодні раніше, Рада Європейського союзу продовжила на півроку санкції проти РФ за дії, що підривають територіальну цілісність України, зокрема - окупацію Криму.