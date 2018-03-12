Меттіс: Росія витрачає гроші на зброю, яка нічого їй не дасть

Нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про створення у Росії нового покоління високотехнологічної зброї не вплинули на військову стратегію Америки. Про це у неділю заявив міністр оборони США Джим Меттіс, повідомляє "Голос Америки".

Як відомо 1-го березня Путін продемонстрував відео та описав декілька нових видів озброєння, які розробляються Росією, включно із гіперзвуковими крилатими ракетами, які здатні оминати систему ПРО.

Меттіс заявив, що продемонстроване Путіним не впливає на позицію Пентагону.

"Я переглянув кліпи, які показав Путін... і не побачив жодних змін в оснащенні російських збройних сил, і кожна з систем про які говорив Путін ще потребує багаторічної доробки, тому вони не вплинуть на військовий баланс сил", - заявив міністр оборони США.

Одна із технологій продемонстрованих Путіним - підводний безпілотник, який може завдати удару по узбережжю США, але Меттіс заявив, що це нічого не змінює, бо Росія вже здатна завдавати удару по портах США за допомогою ракет.

"Це ні на що не впливає, окрім кількості грошей, яку вони готові витратити на щось, що не змінює стратегічного балансу", - сказав Меттіс.