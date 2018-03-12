Могеріні: ЄС не буде визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні запевнила, що ЄС не буде визнавати вибори президента РФ в незаконно анексованому Криму. Про це вона заявила на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком у Києві, передає ЄП.

"Хочу також сказати, що для нас (ЄС. - Ред.) надзвичайно важливо, що цей візит відбувається буквально за кілька днів до четвертої річниці незаконної анексії Криму та Севастополя. Ми не визнаємо цю незаконну анексію та продовжуємо впроваджувати нашу політику щодо невизнання цієї незаконної анексії", - сказала вона.

"Ми (ЄС. - Ред.) також не визнаємо вибори (президента РФ. - Ред.), які будуть проводитися в Криму, та продовжуємо санкції у цьому відношенні", - сказала вона.

Під час прес-конференції Мегеріні також закликала РФ звільнити всіх, хто був незаконно затриманий та утримується за ґратами в Криму та на території Росії.

Як відомо, 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов псевдореферендум про статус півострова, за фальсифікованими результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Нагадаємо, Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.