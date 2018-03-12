Могеріні: Євросоюз підтримує український уряд на шляху економічних реформ

Європейський Союз повністю підтримує український уряд на шляху економічних реформ, а також у боротьбі з корупцією. Про це сьогодні, 12 березня, сказала верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві, передає УНН.

"Хочу скористатися можливістю для того, щоб подякувати пану прем'єр-міністру за його лідерство, за його рішучість у його роботі. Хочу сказати, що він має повну підтримку з боку Європейського Союзу у відношенні впровадження економічних реформ", - наголосила вона.

Могеріні також додала, що Гройсман свідомий того, наскільки важливою є боротьба з корупцією в Україні, і наскільки це важливо для інвестиційного клімату та бізнес-середовища.

"Ми вже мали можливість переконатися, навіть, у цьому місяці, стосовно позитивних результатів його роботи. Тому хочу ще раз запевнити у нашій підтримці на цьому шляху", — резюмувала Могеріні.

Раніше сьогодні Гройсман і Могеріні окреслили плани українського уряду щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС на 2018 рік.