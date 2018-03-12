МОН готує експериментальний курс для 10 класів

Міносвіти та науки планує з вересня як експеримент впровадити пілотний проект з вивчення в 10-х класах інтегрованого курсу "Природничі науки".

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"З вересня 2018 року в 10 класі можна буде вивчати інтегрований курс "Природничі науки". Він впроваджується в межах експерименту, і МОН запрошує школи брати участь у цьому пілотуванні", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у МОН, щоб долучитися до пілотування інтегрованого курсу "Природничі науки", школа має звернутися до місцевого органу управління освітою.

Експериментальні програми розроблено для класів суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-естетичного спрямування. Таким чином, інтегрований курс може викладатися лише для учнів, що не планують складати ЗНО із природничих предметів, а викладати курс можуть учителі природничих предметів без обов’язкового проходження курсів підвищення кваліфікації.

Загалом колегія МОН схвалила 4 проекти навчальних програм інтегрованого курсу "Природничі науки". У кожній вивчення курсу базується на знаннях і компетентностях, що їх набули учні в основній школі. Воно спрямоване на те, щоб навіть той випускник, який не спеціалізується на природничих науках, зміг сформувати цілісне уявлення про світ, мав уявлення про широкий спектр наукових ідей астрономії, біології, географії, економіки, фізики і хімії.

Впродовж пілотування інтегрованого курсу планується поетапно розробити підручники й посібники для учнів; методичні посібники для вчителів та провести апробацію методик інтегрованого навчання.

Допомагати школам у пілотуванні курсу можуть Інститути післядипломної педагогічної освіти, у повноваження яких входить, зокрема, методична підтримка.