На Херсонщині розмінують затоплене судно часів Другої світової війни

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА спільно з ГУ ДСНС України у Херсонській області повинні вжити заходів щодо фінансування робіт з розмінування судна з боєприпасами часів Другої світової війни, виявленого на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці, на суму 517 652 грн за рахунок обласного бюджету. Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Андрія Гордєєва.

У документі зазначено, що у жовтні 2017 року в Ягорлицькій затоці виявлено судно з вибухонебезпечними предметами. Пізніше група піротехніків і водолазів з ДСНС визначила, що на палубі знаходяться артилерійські снаряди калібру 45 мм, а трюми судна заповнені снарядами та предметами, схожими на донні міни.

З метою забезпечення безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті, підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки на території області в ОДА розробили План заходів щодо розмінування даного судна та інших попереджувальних заходів. В Плані також пропонується попросити уряд про виділення коштів із державного бюджету у сумі 2 млн 120 тис. грн на проведення робіт зі знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території Херсонської області.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон