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На Кубі завершились парламентські вибори

12 березня, 2018 - 10:00
Фото Reuters

На Кубі в неділю, 11 березня, прйшли вибори до Національної асамблеї, повідомляє DW. В голосуванні взяли участь понад вісім мільйонів кубинців, які виберуть 605 членів асамблеї, що попередньо були висунуті національною комісією. 548 кандидатів є членами правлячої Комуністичної партії Куби. Якщо комусь з них не вдасться набрати в першому турі 50 відсотків голосів, то відбудеться другий тур голосування. 11 березня також пройшли вибори 1265 членів 15 провінційних асамблей.

Новий парламент буде скликаний 19 квітня для обрання нового голови держави. Чинний голова Державної ради Куби (найвища посада в країні) Рауль Кастро залишить свою посаду в квітні, що на два місяці пізніше, ніж мали закінчитись його повноваження згідно із конституцією.

Можливим майбутнім наступником Рауля Кастро називають першого заступника голови Держради, 57-річного Мігеля Діас-Канеля, який є членом політбюро Комуністичної партії Куби. Якщо він буде обраний на цю посаду, то стане першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка не носитиме прізвища Кастро.

Нагадаємо, що Рауль Кастро став виконувачем обов'язків голови Державної ради та уряду, коли його попередник на цій посаді - старший брат Фідель Кастро- захворів у 2006 році. У 2008 році Рауль Кастро був офіційно затверджений главою держави. Очікується, що він залишиться на чолі Комуністичної партії країни після того, як залишить посаду голови Державної ради та уряду.

Джерело: Deutsche-Welle

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