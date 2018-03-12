На парламентських виборах у Колумбії перемагають противники мирної угоди з FARC

На парламентських виборах в Колумбії, які відбулись у неділю, 11 березня, лідирує права партія "Демократичний центр", заснована екс-президентом країни Альваро Урібе Велесом. За підсумками підрахунку 96,5 відсотка голосів, вона отримує 16 відсотків голосів в Сенаті і 16 відсотків в Палаті представників. Таким чином, "Демократичний центр", який виступає проти мирної угоди з угрупуванням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC), стає найбільшою партією, але не отримує більшості в парламенті.

Три помірковані партії у складі центристської коаліції президента Хуана Мануеля Сантоса набрали на виборах 43 відсотки у Сенаті і 38 відсотків у Палаті представників. А от ліворадикальна партія "Альтернативна революційна сила народу” , створена на основі повстанського угруповання FARC, отримала лише 0,34 відсотка на виборах в Сенат і 0,22 відсотка - у Палаті представників, інформує агенція KNA. Проте її представники все одно отримають 10 мандатів в парламенті, оскільки це передбачено умовами мирної угоди з угрупованням.

Участь колишніх повстанців у політичному житті Колумбії - частина мирної угоди, яку в листопаді 2016 року уклали уряд Колумбії та FARC. В ній йдеться про роззброєння повстанців, участь FARC у політиці та спільну боротьбу з торгівлею наркотиками. Угода також гарантує амністію для більшості бойовиків.

Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років. Через нього з початку 1960-х років загинули близько 260 тисяч осіб, понад 60 тисяч вважаються зниклими без весті. Ще близько 7 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця. Протистояння офіційно завершилося 15 серпня 2017 року. В цей день в місті Фонсека на північному сході Колумбії бойовики FARC здали понад 8 тисяч одиниць зброї і близько 1,3 мільйона одиниць боєприпасів.