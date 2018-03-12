На Вінниччині за Кубок Дністра позмагаються парапланеристи з усієї України та сусідніх держав

З 28 квітня до 6 травня у селі Нагоряни Могилів-Подільського району відбудеться XXI відкритий Кубок Дністра з парапланерного спорту. У змаганнях візьмуть участь парапланеристи з різних куточків України, а також Молдови, Польщі, Румунії та Росії. Загалом очікують на півсотні учасників.

Яскравим доповненням спортивних змагань стане авіафестиваль «Крила Дністра–2018». У програмі заплановані польоти на повітряних кулях, запуск моделей ракет, виставка зразків надлегкої авіації, виступи етнофольклорних колективі, естрадних співаків та фаєр-шоу.

«Перший Кубок Дністра ми провели власним коштом. Було це ще у 1995 році. Я настільки був ентузіастом, що обходив всі владні кабінети для того, щоб ми таки реалізували ці змагання. Тоді приїхало 100 спортсменів з Росії, Молдови, Румунії, – пригадує голова Вінницького обласного осередок Федерації парапланеристів України, співорганізатор змагань Сергій Шибінський. – У 2008 році Кубок Дністра отримав статус другої категорії змагань від Міжнародної федерації авіаційного спорту, що дозволяє учасникам отримувати бали в світовому рейтинговому заліку. Через це на Вінниччину потягнулися парапланеристи з різних країн. Змагання проводяться за підтримки місцевої влади та спонсорів, що дозволяє створити належні умови для перебування учасників. А завдяки авіафестиалю, який ми будемо проводити другий рік поспіль, вдається залучити глядачів. Подивитися на польоти парапланеристів чи покататися на повітряній кулі – тепер приїздять звідусіль».

Заїзд учасників триватиме 28–29 квітня. З 30 квітня по 6 травня –змагальні дні. 6–7 травня проходитиме авіафестиваль «Крила Дністра».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото з Фейсбук-сторінки Сергія Шибінського