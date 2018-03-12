Нацбанк випустив монету на честь українських добровольців

Національний банк України 12 березня 2018 року вводить в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця" номіналом у 10 гривень та тиражем у 1 млн штук. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі на рельєфному тлі - напис "Україна", під яким - малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого цифри року карбування - 2018; у центрі - стилізовану композицію: над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження; унизу - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та півколом номінал - десять гривень.

На реверсі монети на рельєфному тлі зображено карту України з написом "Хто, якщо не ми"; по колу розміщено напис "День українського добровольця".