Названі імена основних підозрюваних у катастрофі МН17

Нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla оприлюднило імена головних підозрюваних у справі про катастрофу пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі, передає УНН.

У статті наголошується, що Служба безпеки України визначила групу з семи осіб, причетних до катастрофи літака. Згідно з інформацією видання, у списку фігурують імена російських військових Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Миколи Ткачова.

Видання спирається на дані, отримані в інтерв'ю екс-головою СБУ Валентином Наливайченком, який очолював СБУ в той час, коли сталася аварія літака, а також екс-головним слідчим СБУ Василем Вовком.

Зазначено, що СБУ надала слідству численні матеріали, включно з 150 тисячами записів перехоплених телефонних розмов.

Нагадаємо, що Україна й Нідерланди посилять взаємодію в рамках міжнародних організацій у питанні протидії російській агресії.