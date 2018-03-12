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Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

Названі імена основних підозрюваних у катастрофі МН17

12 березня, 2018 - 20:29
Фото Reuters

Нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla оприлюднило імена головних підозрюваних у справі про катастрофу пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі, передає УНН.

У статті наголошується, що Служба безпеки України визначила групу з семи осіб, причетних до катастрофи літака. Згідно з інформацією видання, у списку фігурують імена російських військових Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Миколи Ткачова.

Видання спирається на дані, отримані в інтерв'ю екс-головою СБУ Валентином Наливайченком, який очолював СБУ в той час, коли сталася аварія літака, а також екс-головним слідчим СБУ Василем Вовком.

Зазначено, що СБУ надала слідству численні матеріали, включно з 150 тисячами записів перехоплених телефонних розмов.

Нагадаємо, що Україна й Нідерланди посилять взаємодію в рамках міжнародних організацій у питанні протидії російській агресії.

Джерело: УНН

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