НБУ викупив на міжбанківському ринку майже $60 млн

Національний банк України викупив 59,3 млн доларів на валютному аукціоні, проведеному сьогодні, 12 березня. Про це у понеділок, 12 березня, повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з результатами аукціону, початковий обсяг заявки становив 100 млн доларів.

В аукціоні брали участь 30 суб'єктів ринку, які запропонували до продажу 61 млн доларів. Мінімальний курс пропозиції склав 25,93 грн/долар, максимальний-25,97 грн/долар.

За результатами торгів було задоволено 27 заявок, при цьому курс купівлі варіювався від 25,93 грн/долар до 25,95 грн/долар. Середній курс аукціону склав 25,9465 грн/долар.