Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

НБУ викупив на міжбанківському ринку майже $60 млн

12 березня, 2018 - 13:05
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Національний банк України викупив 59,3 млн доларів на валютному аукціоні, проведеному сьогодні, 12 березня. Про це у понеділок, 12 березня, повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з результатами аукціону, початковий обсяг заявки становив 100 млн доларів.

В аукціоні брали участь 30 суб'єктів ринку, які запропонували до продажу 61 млн доларів. Мінімальний курс пропозиції склав 25,93 грн/долар, максимальний-25,97 грн/долар.

За результатами торгів було задоволено 27 заявок, при цьому курс купівлі варіювався від 25,93 грн/долар до 25,95 грн/долар. Середній курс аукціону склав 25,9465 грн/долар.

Джерело: РБК-Україна

Більше новин

ЄС готовий поновити "газові" переговори з Києвом і Москвою, - Могеріні
Президент України підписав закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
В Євросоюзі відкрили центр для боротьби з "подвійними стандартами" якості продуктів
Порошенко: Україна введе санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму
Могеріні: Євросоюз підтримує український уряд на шляху економічних реформ
Нацбанк випустив монету на честь українських добровольців

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 