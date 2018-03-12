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НБУ вирішив замінити банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень монетами

12 березня, 2018 - 22:49
Фото з архіву "Дня"

Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом мають замінити банкноти.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Ці монети (вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень - ред.) з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - сказано у повідомленні.

Нові обігові монети у Нацбанку презентують 14 березня.

Джерело: День

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