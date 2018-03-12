Пішов з життя легендарний модельєр Юбер де Живанші

Відомий французький дизайнер, засновник модного будинку Givenchy Юбер де Живанші помер у віці 91 року.

Про це повідомляє Le Monde.

"Месьє де Живанші помер уві сні 10 березня, його племінники і племінниці, а також їхні діти сумують", - заявив виданню модельєр Філіп Венет.

Маркіз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанші народився 20 лютого 1927 року в протестантській родині французького дворянина. Його батько помер, коли йому було всього два роки, і хлопчик виріс, милуючись своєю матір'ю, красивою і витонченою жінкою, що успадкувала красу і статуру зірки Голлівуду.

Після звільнення Франції від німецької окупації у віці 17 років він переїхав до Парижа, де вступив до Школи витончених мистецтв і працював асистентом у різних модельєрів. У 1952 році Живанші заснував модний будинок Givenchy, який випускає одяг, парфумерію та аксесуари. Зараз він знаходиться на паризькій авеню Георга V.

Живанші прославився своїми костюмами для фільмів за участю Одрі Гепберн, зокрема для культової картини "Сніданок у Тіффані". Актриса і модельєр дружили сорок років, і ці відносини змінили як моду, так і кіно. Гепберн жартувала, що так само залежна від Живанші, "як жителі Америки від свого психоаналітика".