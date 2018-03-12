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Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

Порошенко очікує, що Європа підтримає четвертий пакет фіндопомоги

12 березня, 2018 - 17:06
Фото Reuters

Україна сподівається на підтримку у Раді Євросоюзу та Європарламенті четвертої програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики - віце-президентом Європейської комісії Федерікою Могеріні, повідомляє Укрінформ.

"Доказом нашої співпраці є і рішення Європейської комісії започаткувати вже четверту програму макрофінансової допомоги нашій державі, і ми дуже очікуємо, що її буде підтримано і Радою Європейського Союзу, і Європарламентом", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко пропонує відрядити на Донбас другу місію послів ЄС.

Джерело: Укрінформ

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