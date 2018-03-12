Порошенко пропонує відрядити на Донбас другу місію послів ЄС

Президент України Петро Порошенко запропонував відрядити на Донбас другу місію послів політико-безпекового комітету ЄС. Про це він заявив на прес-конференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні, передає "ЄП".

Порошенко розповів, що детально обговорив з Могеріні питання миротворчої місії на Донбасі на всій його території.

"Для ознайомлення зі справжньою ситуацією на Донбасі, а також щоб побачити на власні очі, як Росія виконує свою частину зобов’язань по Мінським домовленостям, я звернувся до високого представника з пропозицією відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико-безпекового комітету ЄС", - заявив президент.

Він нагадав, що перша місія відвідувала Донбас у вересні 2015 року.

"Зараз це буде слушно для того, щоб подивитися як змінилася ситуація", - зазначив Порошенко.