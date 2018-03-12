Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

Порошенко: Україна введе санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму

12 березня, 2018 - 13:46
Фото Миколи Тимченка, "День"

Україна не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму і введе санкції проти їх організаторів. Про це заявив президент Петро Порошенко на спільному брифінгу з віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні, передає "112 Україна".

"У контексті російських президентських "виборів" наступної неділі я чітко заявив, що Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях і запровадить санкції проти осіб, причетних до організації виборчого процесу", - сказав Порошенко.

Заначимо, вибори президента РФ відбудуться у Росії 18 березня 2018 року. ЦВК зареєструвала 8 кандидатів, серед яких Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак і Григорій Явлінський.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не відсилати спостерігачів до окупованого Криму на "вибори" президента РФ.

Більше новин

Меркель чекає на "якісно важливі кроки" у виконанні Мінських угод
Могеріні: ЄС не буде визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму
ЄС на півроку продовжив санкції щодо РФ за окупацію Криму
ГПУ повідомила про підозру суддям Конституційного суду РФ, - Луценко
Бойовики обстріляли працівників Донецької фільтрувальної станції
За добу в зоні проведення АТО через обстріли бойовиків 1 військовий загинув, 3 поранені

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 