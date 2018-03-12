Порошенко: Україна введе санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму

Україна не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму і введе санкції проти їх організаторів. Про це заявив президент Петро Порошенко на спільному брифінгу з віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні, передає "112 Україна".

"У контексті російських президентських "виборів" наступної неділі я чітко заявив, що Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях і запровадить санкції проти осіб, причетних до організації виборчого процесу", - сказав Порошенко.

Заначимо, вибори президента РФ відбудуться у Росії 18 березня 2018 року. ЦВК зареєструвала 8 кандидатів, серед яких Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак і Григорій Явлінський.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не відсилати спостерігачів до окупованого Криму на "вибори" президента РФ.