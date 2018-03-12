Історія нашого духу і крові – то історія наших провідників, нашої еліти
Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

Порошенко виступає за податкову амністію в Україні

12 березня, 2018 - 21:03
Фото Reuters

Президент Петро Порошенко виступає за проведення податкової амністії в Україні, щоб українці могли сплатити відповідний податок, завести гроші в Україну й законно інвестувати кошти в українську економіку.

Про це президент заявив на зустрічі з представниками бізнес-спільноти, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я пропоную ще раз повернутися до обговорення так званої нульової декларації. Ми не можемо говорити про те, що кожен українець у чомусь винен, потрібно дати можливість кожному українцеві сплатити відповідний податок, відповідно до закону, завести гроші в Україну, інвестувати їх в українську економіку й почуватися вільним громадянином вільної країни", - сказав він.

Глава держави запропонував присутнім долучитися до розроблення законопроекту про так звану нульову декларацію.

"Я його не подаватиму зараз. Але якщо ви це підтримуєте, я пропоную нашу спільну роботу для того, щоб захистити насамперед малий і середній бізнес", - зазначив президент.

Нагадаємо, що Порошенко очікує, що Європа підтримає четвертий пакет фіндопомоги.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Більше новин

НБУ вирішив замінити банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень монетами
В Ужгороді розпочалися Дні Чехії та Словаччини
Президент Австрії цього тижня відвідає Україну з робочим візитом
У НАТО взяли до уваги лист Порошенка з проханням надати Україні ПДЧ
Мін'юст запровадить систему автоматизованого арешту рахунків боржників
Пішов з життя легендарний модельєр Юбер де Живанші

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 