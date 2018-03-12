Президент Австрії цього тижня відвідає Україну з робочим візитом

12 березня, 2018 - 22:26
На запрошення Президента України Петра Порошенка 13-15 березня 2018 року відбудеться офіційний візит федерального президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена, якого супроводжуватиме потужна делегація представників ділових та бізнесових кіл.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Під час візиту заплановані двосторонні переговори у вузькому колі та в складі офіційних делегацій, а також спільна участь Президентів у відкритті українсько-австрійського бізнес форуму. Програмою перебування також передбачене відвідування Президентом Австрії Львова.
Візит стане продовженням політичного діалогу на найвищому рівні, який було започатковано під час візиту Петра Порошенка до Відня 8 лютого 2018 року, йдеться в повідомленні.
Джерело: День