Президент Австрії цього тижня відвідає Україну з робочим візитом

На запрошення Президента України Петра Порошенка 13-15 березня 2018 року відбудеться офіційний візит федерального президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена, якого супроводжуватиме потужна делегація представників ділових та бізнесових кіл.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Під час візиту заплановані двосторонні переговори у вузькому колі та в складі офіційних делегацій, а також спільна участь Президентів у відкритті українсько-австрійського бізнес форуму. Програмою перебування також передбачене відвідування Президентом Австрії Львова.

Візит стане продовженням політичного діалогу на найвищому рівні, який було започатковано під час візиту Петра Порошенка до Відня 8 лютого 2018 року, йдеться в повідомленні.