Історія нашого духу і крові – то історія наших провідників, нашої еліти
Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

Президент Австрії цього тижня відвідає Україну з робочим візитом

12 березня, 2018 - 22:26
Фото Reuters

На запрошення Президента України Петра Порошенка 13-15 березня 2018 року відбудеться офіційний візит федерального президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена, якого супроводжуватиме потужна делегація представників ділових та бізнесових кіл.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Під час візиту заплановані двосторонні переговори у вузькому колі та в складі офіційних делегацій, а також спільна участь Президентів у відкритті українсько-австрійського бізнес форуму. Програмою перебування також передбачене відвідування Президентом Австрії Львова.

Візит стане продовженням політичного діалогу на найвищому рівні, який було започатковано під час візиту Петра Порошенка до Відня 8 лютого 2018 року, йдеться в повідомленні.

Джерело: День

Більше новин

В Ужгороді розпочалися Дні Чехії та Словаччини
Пішов з життя легендарний модельєр Юбер де Живанші
Названі імена основних підозрюваних у катастрофі МН17
РФ наказала атакувати в Солсбері, - Мей
У Брюсселі представили нову інституційну структуру "Східного партнерства"
Естонія приєдналася до заяви проти будівництва "Північного потоку-2"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 