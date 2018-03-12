Путін зізнався, що віддав наказ збити пасажирський літак у лютому 2014-го, - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у 2014 році він віддав наказ збити літак у день відкриття Олімпійських ігор в Сочі, на борту якого, за наявною тоді інформацією, була бомба. Так, у двогодинному документальному фільмі "Путін" він розповів журналісту-пропагандсту Андрію Кондрашову про телефонний дзвінок від співробітників служби безпеки про захоплення літака, який летів з Харкова до Стамбула. Зловмисники вимагали посадки в Сочі, повідомляє Reuters, передає УНІАН.

"Мені доповіли: літак, який летить з України в Стамбул, захопили, викрадачі вимагають посадки в Сочі", – розповів президент РФ у фільмі.

Йдеться про літак Boeing 737-800 турецької авіакомпанії Pegasus Airlines. Тоді, як йдеться у фільмі, пілоти повідомили, що в одного з пасажирів була бомба. Путін розповів, що він звернувся щодо поради до співробітників служби безпеки, які йому повідомили, що план дій з надзвичайних ситуацій вимагає, щоб літак був збитий.

"Я сказав їм: дійте згідно з планом", – каже російський президент.

Незабаром з'ясувалося, що інформація була неправдивою: пасажир, який погрожував вибухом, був п'яний.

Як повідомлялося, 7 лютого 2014 року літак у супроводі винищувачів вдалося посадити в Стамбулі, де спецслужби Туреччини затримали українця, борт ретельно обшукали і вибухових пристроїв не виявили.