Регламентний комітет визнав законними подання про затримання і арешт Бакуліна

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав законними три подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна та направив їх голові парламенту. Таке рішення було ухвалено членами Регламентного комітету ВР одноголосно, передає УНН.

"Комітет дійшов висновку, що подання... є законним, оскільки ініційоване і подане належним суб’єктом та обґрунтовується, зокрема, зібрані докази щодо Бакуліна мають достатньо підстав підозрювати його у вчиненні особливого тяжких корупційних злочинів...", - зачитав проект висновку комітету в.о. голови комітету Павло Пинзеник.

Потім він поставив подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна на голосування, які були одноголосно підтримані всіма членами.

Подання також направлені голові Верховної Ради.

Нагадаємо, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.