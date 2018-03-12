РФ наказала атакувати в Солсбері, - Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей вважає, що Росія стоїть за інцидентом у британському Солсбері, де були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Про це вона повідомила під час виступу в Палаті громад, передає The Guardian.

«Швидше за все, Росія наказала атакувати в Солсбері», - заявила Мей під час обговорення нападу на Скрипаля та його дочку.

Нагадаємо, що в Великій Британії планують запровадити новий санкційний режим проти російських чиновників, причетних до корупції та порушення прав людини, за аналогією з уже ухваленого США і Канадою так званого "списку Магнітського".