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Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

РФ наказала атакувати в Солсбері, - Мей

12 березня, 2018 - 19:55
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей вважає, що Росія стоїть за інцидентом у британському Солсбері, де були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Про це вона повідомила під час виступу в Палаті громад, передає  The Guardian.

«Швидше за все, Росія наказала атакувати в Солсбері», - заявила Мей під час обговорення нападу на Скрипаля та його дочку.

Нагадаємо, що в Великій Британії планують запровадити новий санкційний режим проти російських чиновників, причетних до корупції та порушення прав людини, за аналогією з уже ухваленого США і Канадою так званого "списку Магнітського".

Джерело: День

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