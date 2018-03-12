РФ наказала атакувати в Солсбері, - Мей

12 березня, 2018 - 19:55
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вважає, що Росія стоїть за інцидентом у британському Солсбері, де були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Про це вона повідомила під час виступу в Палаті громад, передає The Guardian.
«Швидше за все, Росія наказала атакувати в Солсбері», - заявила Мей під час обговорення нападу на Скрипаля та його дочку.
Нагадаємо, що в Великій Британії планують запровадити новий санкційний режим проти російських чиновників, причетних до корупції та порушення прав людини, за аналогією з уже ухваленого США і Канадою так званого "списку Магнітського".
Джерело: День