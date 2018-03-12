СБУ проводить масові обшуки у організаторів антиукраїнських акцій, - Гітлянська

Служба безпеки України проводить більше 25 обшуків у організаторів антиукраїнських акцій в декількох регіонах країни. Про це у понеділок, 12 березня, повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в Facebook.

"Сьогодні Служба безпеки України проводить більше 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах у осіб, які сприяють країні-агресору в проведенні антиукраїнських акцій", - йдеться в повідомленні.

За її словами, в ході обшуків були вилучені пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи.

"Більш детальна інформація буде оприлюднена на сайті СБУ після завершення всіх необхідних процесуальних дій. На жаль, серед цих людей є ті, хто має відношення до журналістського цеху, але приналежність до професії не може бути індульгенцією від законної відповідальності за антидержавні дії", - додала Гітлянська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в Ісламському культурному центрі вилучили близько 50 заборонених книг. За словами голови центру, співробітники СБУ могли підкинути ці книги.