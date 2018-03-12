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Сербія відновила авіасполучення з Іраном після майже 30-річної перерви

12 березня, 2018 - 09:36
Фото Reuters

Прямі рейси між Іраном і Сербією відновилися після 27-річної перерви, 10 березня перший літак авіакомпанії IranAir приземлився в аеропорту Ніколи Тесли в Белграді.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після відновлення авіасполучення дехто в Сербії висловив побоювання, що польоти можуть бути використані як новий маршрут для мігрантів з Ірану, які прагнуть залишитися у Європі, пише видання.

Усі квитки на польоти «Іран-Айр», що відбуватимуться двічі на тиждень, у Тегерані та Белграді були повністю заброньовані до кінця літа, повідомляють сербські ЗМІ.

Ще одна іранська авіакомпанія Qeshm Air також планує розпочати надання послуги авіаперевезення між країнами 19 березня.

Згідно з повідомленням, відновлення авіасполучення було очікуваним після того, як Сербія підписала угоду про візову лібералізацію з Іраном у серпні 2017 року. Багато хто з тих, хто планує скористуватися послугами такого авіасполучення, як очікується, будуть іранськими громадянами, які проживають в Європі.

Проте Info Park, сербська організація з підтримки біженців, попереджає, що рейси можуть стати новим мігрантським маршрутом для тих, хто прагне незаконно залишитися в ЄС.

Водночас сербський міністр торгівлі Расім Ляжич заявив, що влада в обох країнах розслідуватиме можливі зловживання системою.

Джерело: Радіо Свобода

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