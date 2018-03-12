Сьогодні Львів офіційно став молодіжною столицею України

«День» повідомляв про те, що місто Лева разом з іншими 50-ма містами України взяв участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України».

Нагадаємо, що організували конкурс, котрий стартував 1 листопада 2017 року, Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Мета заходу – активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України.

16 лютого у столиці відбулося відкрите засідання наглядової ради, яка обирала переможця. До фіналу дійшли Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль та Харків. А статус молодіжної столиці, в якому перебуватиме рік, виборов Львів.

Сьогодні, 12 березня, до Львова прибув заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, аби вручити відзнаку «Молодіжна столиця України» Львівському міському голові Андрієві Садовому, який озвучив плани на цей «молодіжний», рік. І це, зокрема, створення потужного молодіжного центру. Також – проведення форуму за участю молоді з усієї України. «Думаю, що будуть десятки нових і якісних проектів, але все залежить від креативу самих молодих людей, – зазначив мер Львова. – Місто буде підтримувати всі ці проекти – і фінансово, й організаційно. Маємо статус ІТ-столиці, культурної столиці, столиці кави, шоколаду, відтепер – молодіжної столиці, і це статус майбутнього, бо молоді люди роблять завтрашній день нашої країни».

«Молодь нашого міста, зокрема – студентство, завжди знали, що для того, аби бути рушійною силою, треба бути активними, – зазначив студентський мер Львова Олександр Николяк. – Перемога в конкурсі – це така собі точка відліку, яка показує, що нам потрібно рухатися не з тою швидкістю, з якою ми рухалися досі, а вдвічі-втричі скоріше. Зважаючи на те, що Львові завжди був готовий до нових викликів, скажу від імені всього студентства нашого міста: ми готові».

Також на зустрічі у ратуші з нагоди вручення Львову відзнаки ішлося про те, що Львів – місто для молоді. Наводилися й конкретні цифри на підтвердження такої думки: молодь становить близько третини населення міста, понад 50% працівників мерії – віком до 35-ти років, а 73% молодих людей не планують у пошуках ліпшої долі та самореалізації переїжджати зі Львова.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів