У Британії через отруєння Скрипаля скликають засідання Ради нацбезпеки

У Великій Британії у понеділок, 12 березня, відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому будуть обговорювати справу про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Як повідомляє Радіо "Свобода", засідання відбудеться під головуванням прем’єр-міністра Терези Мей.

У ньому візьмуть участь посадовці, які володіють інформацією про перебіг розслідування на його восьмий день.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та його донька Юлія були виявлені непритомними. Слідство стверджує, що їх було отруєно нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований із симптомами отруєння.

В 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами. 9 березня газета Financial Times повідомила, що Скрипаль продовжував працювати на західні спецслужби й після того, як був висланий із Росії. Хоча інтерес до нього як до оперативного джерела інформації швидко зник, Скрипаля протягом певного обмеженого періоду часу використовували для обговорення можливостей російської розвідки. Інформатори видання не виключили, що саме це й могло стати причиною замаху на Скрипаля.

Як повідомлялося, голова британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон надасть "рішучу" відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ. 10 березня міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд повідомила, що слідство встановило понад 200 свідків і зібрало понад 240 доказів у справі про отруєння Скрипаля та його доньки. Вона також повідомила, що жертви перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані.