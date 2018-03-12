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Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

У Брюсселі представили нову інституційну структуру "Східного партнерства"

12 березня, 2018 - 19:37
Фото Reuters

У Брюсселі представили нову структуру з інституційного співробітництва між країнами "Східного партнерства" та країнами-членами ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ключові елементи оновленої структури, включаючи керівні платформи і панелі, тепер будуть скоординовані з чотирма пріоритетами "Східного партнерства". Вони спрямовані на зміцнення урядування, економіки, зв'язків та суспільства.

Найвищими форматами обговорення політики СхП залишаться саміти на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і секторальні міністерські зустрічі.

Взаємодія на всіх рівнях у форматі "Східного партнерства" включатиме парламентський вимір EURONEST, Конференцію місцевих і регіональних влад (CORLEAP), а також Форум громадянського суспільства.

"Нашою метою є досягнення справжнього всеосяжного підходу, удосконалюючи вже існуючу структуру. Вона повинна стати більш дієвою та забезпечити здатність виконати наші завдання. Вона потребує залучення всіх країн-членів ЄС та країн-партнерів з метою координації та керування процесом", - заявив єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

Єврокомісар наголосив, що нова архітектура СхП має показати, що ЄС і країни-партнери твердо віддані співробітництву, щоб разом стати сильнішими.

Нова структура з інституційного співробітництва між країнами "Східного партнерства" та країнами-членами ЄС стане більш компактною та зосередженою на найбільш ефективному проведенні реформ.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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