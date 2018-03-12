У ФРН соціал-демократи і консерватори підписали коаліційну угоду

Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у понеділок, 12 березня, в Берліні підписали угоду про створення "великої коаліції". Створення коаліції відбулося майже через півроку після парламентських виборів у Німеччині, передає DW.

Повідомляється, що свої підписи під документом, який складається з 177 сторінок, поставили канцлер Німеччини і керівниця ХДС Ангела Меркель, голова ХСС Горст Зеегофер, а також тимчасово виконуючий обов'язки голови соціал-демократів Олаф Шольц.

"Попереду нас чекає багато роботи, важкої і наполегливої роботи", - заявила Меркель під час підписання угоди, зазначивши, що коаліційна угода принесе "цілком конкретні покращення" для населення.

Нагадаємо, 4 березня в Німеччині Соціал-демократична партія проголосувала за створення коаліції. На початку лютого керівництво блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу і СДПН узгодили текст коаліційної угоди, але лідери соціал-демократів висунули умову, за яким угода може бути підписана, тільки якщо його схвалять рядові члени партії.