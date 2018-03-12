У Каталонії пройшли мітинги із закликом оголосити незалежність регіону від Іспанії

У Барселоні 11 березня десятки тисяч людей вийшли на вулиці із закликом оголосити незалежність Каталонії від Іспанії. За повідомленнями правоохоронців у ході взяли участь близько 45 тисяч мітингувальників, передає DW.

Протестувальники наполягали на формуванні уряду, яке почало приймати практичні кроки для відділення автономії від Іспанії.

Ініціатором акції виступило націоналістичний рух "Каталонська національна асамблея" (КНА).

"Більше двох мільйонів жителів Каталонії абсолютно чітко хочуть рухатися в напрямку каталонської республіки", - заявив віце-президент КНА Агусті Алькоберро.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

27 жовтня уряд Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

Водночас Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 Конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. Того ж дня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема віце-прем'єра іспанського уряду Сораю Саенс де Сантамарію призначили тимчасовим главою уряду Каталонії замість усунутого з посади Карлеса Пучдемона.