У Китаї тестують розумні окуляри, які можуть миттєво визначати злочинців

На контрольно-пропускному пункті на околиці Пекіна місцева поліція перевірятиме новий інструмент безпеки: розумні окуляри, які можуть миттєво фіксувати риси обличчя, реєстраційні знаки автомобілів, і зіставляти їх з базою даної підозрюваних у режимі реального часу. Про це повідомляє Reuters.

Окуляри, створені компанією LLVision, сканують особи пасажирів автомобілів і виводять слова «чорний список», коли вони збігаються з централізованим списком порушників. Як стверджують місцеві ЗМІ, зокрема, China Digital Times, тест обладнання, який збігається з проведенням щорічного засідання китайського парламенту в Пекіні, підкреслює прагнення лідерів Китаю по використанню технологій для підвищення безпеки в країні.

"Китайське керівництво колись відчувало тривогу з приводу розвитку інтернет-технологій і комунікаційних технологій", - зазначив Девід Бандурський, співзасновник проекту China Media і дослідник в області засобів масової інформації в Університеті Гонконгу. "Зараз вони бачить в них абсолютно необхідні інструменти соціального і політичного контролю".

Однак виконавчий директор LLVision Ву Фей заявив, що китайські громадяни не повинні турбуватися про проблеми конфіденційності, оскільки влада Китаю використовує обладнання для "шляхетних причин" - тільки для упіймання підозрюваних і осіб, які переховуються від правосуддя. "Ми довіряємо уряду", - додав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Китай наразі робить акцент на використання технологій: штучний інтелект, розпізнавання облич і big data. Наприклад, в лютому стало відомо, що уряд країни планує привласнити рейтинг кожному громадянину республіки - до 2020 року в країні запрацює так звана "система соціального кредиту".

За його шкалою держава оцінить кар'єрні досягнення людей, їх освіту та рівень доходу; також на положення в рейтингу впливатиме поведінка користувачів в інтернеті. За допомогою цих даних влада має намір аналізувати поведінку кожного громадянина.