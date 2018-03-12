У Китаї відкрили найвищий скляний міст для пішоходів

У Китаї в провінції Сичуань відкрився найвищий скляний міст для пішоходів. Про це повідомляє China Daily на своїй сторінці у Twitter.

"Батайський гірський скляний міст, найвищий у Китаї, відкрили нещодавно в Дачжоу у китайській провінції Сичуань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, міст побудували на висоті майже 2000 метрів, а від прозорого настилу до землі - 186 метрів, що дорівнює висоті 66-поверхової будівлі. Довжина споруди становить 198 метрів. Вартість конструкції склала близько півтора мільйона доларів.