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Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

У Китаї відкрили найвищий скляний міст для пішоходів

12 березня, 2018 - 16:28
Фото з Twitter China Daily

У Китаї в провінції Сичуань відкрився найвищий скляний міст для пішоходів.  Про це повідомляє China Daily на своїй сторінці у Twitter.

"Батайський гірський скляний міст, найвищий у Китаї, відкрили нещодавно в Дачжоу у китайській  провінції Сичуань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, міст побудували на висоті майже 2000 метрів, а від прозорого настилу до землі - 186 метрів, що дорівнює висоті 66-поверхової будівлі. Довжина споруди становить 198 метрів. Вартість конструкції склала близько півтора мільйона доларів.

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