У Китаї відкрили найвищий скляний міст для пішоходів

У Китаї в провінції Сичуань відкрився найвищий скляний міст для пішоходів. Про це повідомляє China Daily на своїй сторінці у Twitter.

"Батайський гірський скляний міст, найвищий у Китаї, відкрили нещодавно в Дачжоу у китайській провінції Сичуань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, міст побудували на висоті майже 2000 метрів, а від прозорого настилу до землі - 186 метрів, що дорівнює висоті 66-поверхової будівлі. Довжина споруди становить 198 метрів. Вартість конструкції склала близько півтора мільйона доларів.

The Batai Mountain Glass Bridge, China’s highest in altitude, opens recently in Dazhou, SW China's Sichuan province. The 198-meter-long glass-bottomed #bridge stands 186 meters above the ground, which is the height of a 66-floor building. (Photo: VCG) #glasswalk pic.twitter.com/zJswexTgwy

— China Daily (@ChinaDailyUSA) March 12, 2018