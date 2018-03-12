У НАТО взяли до уваги лист Порошенка з проханням надати Україні ПДЧ

У НАТО взяли до уваги лист президента України Петра Порошенка з проханням надати План дій щодо членства в Альянсі.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав під час зустрічі у Брюсселі з жінками-журналістами, передає УНІАН.

"Я отримав листа, в якому Порошенко окреслює прагнення України стати членом НАТО і просить План дій щодо членства (ПДЧ). Ми взяли це до уваги", - заявив Столтенберг.

При цьому він наголосив, що кожна країна має право обирати власний шлях.

"Україна також має право обирати та вирішувати для себе, чи вона хоче набути членства, чи ні. В кінцевому результаті це будуть вирішувати 29 союзників - чи буде Україна запрошена, чи буде Україні наданий статус країни з ПДЧ. Меседж такий, що більше ніхто – тільки країна, яка бажає набути членства, і 29 союзників будуть вирішувати шлях вперед", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, що Порошенко очікує, що Європа підтримає четвертий пакет фіндопомоги.