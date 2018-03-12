У Непалі під час посадки розбився літак: 50 жертв, 17 поранених

У Непалі в міжнародному аеропорту Tribhuvan International Airport в Катманду під час посадки розбився літак авіакомпанії US-Bangla Airlines. Жахлива авіакатастрофа залишила після себе близько 50 людських жертв, передає The Sun.

Всього на борту було 67 пасажирів разом з чотирма членами екіпажу, повідомили чиновники.

Також постраждало 17 людей, додає Daily Star.

"Як зазначається у звіті, літак зайнявся після того, як під час посадки відхилився від злітно-посадкової смуги та врізався у футбольне поле. Згідно з повідомленнями щонайменше 17 осіб госпіталізували", - йдеться у публікації.

На місці інциденту працюють пожежники. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту.