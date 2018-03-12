У Східній Гуті тисячі сімей ночують на вулиці

Тисячі сімей спали на вулиці в найбільшому місті сирійського повстанського анклаву Східній Гуті, де більше немає місця в закритих підвалах, щоб сховатися від урядового бомбардування.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Видання зазначає, що напад армії в східній частині Гути, підкріплене повітряними і артилерійськими ударами, з 18 лютого вбило близько 1160 чоловік, оскільки Асад прагне розгромити останню велику повстанську цитадель недалеко від столиці Дамаска.

Тисячі сімей втекли з лінії фронту, сподіваючись уникнути бомбардувань. Міська рада, яку контролює опозиція, заявила в понеділок, що ситуація стала «катастрофічною», і немає більше місця для приховування цивільних осіб.

Щонайменше 70 осіб було поховано в міському парку, тому що повітряні удари не дозволили дістатися до кладовища на околицях.

У відео, знятому в Думі, один чоловік, який ховається в сильно пошкодженому притулку, сказав: «Це абсолютно нежилі приміщення. Тут небезпечно вводити навіть курчат. Немає ванни, немає жодного туалету, а тут 300 чоловік».

Нагадаємо, що армія Асада веде запеклі бої в районі Східної Гути.