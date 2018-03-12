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У ЄС пропонують створити Кодекс принципів для соцмереж для боротьби з фейками

12 березня, 2018 - 16:54
Фото з архіву "Дня"

Робоча група Європейської комісії, створена для боротьби з фейковими новинами, запропонувала створити Кодекс принципів для онлайн-платформ та соціальних мереж.

Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Європейської комісії, передає ЄП.

Робоча група високого рівня у складі 39 експертів – представників громадянського суспільства, соціальних мереж, новинних організацій, журналістів та дослідників – була створена для консультацій Комісії щодо оцінки масштабу фейкових новин в інтернеті.

Єврокомісія намагається з’ясувати, які виклики для демократичних країн становить дезінформація, та шукає шляхи їх подолання.

У звіті експерти навмисно уникали терміну "фейкові новини", вважаючи, що він не охоплює складність проблеми дезінформації, яка також включає контент, що змішує фальшиву інформацію з фактами.

Група незалежних експертів виступила за створення Кодексу принципів, який інтернет-платформи та соціальні мережі повинні зобов’язатися виконувати. Серед 10 ключових принципів, викладених в звіті, онлайн-платформи повинні, наприклад, забезпечувати прозорість, пояснюючи алгоритм відбору новин.

У співпраці з європейськими новинними агентствами соцмережам також пропонується вжити ефективних заходів для поліпшення видимості новин, яким варто довіряти, та полегшити доступу користувачів до них.

Група рекомендує заохочувати медіаграмотність для боротьби з дезінформацією, розробити інструменти, що дозволяють користувачам мережі і журналістам боротися з неправдивою інформацією.

Рекомендації робочої групи увійдуть в документ щодо боротьби з дезінформацією, який весною підготує Єврокомісія.

Джерело: Європейська правда

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