У Запоріжжі Московський патріархат вигнав священика з храму через молитви за ЗСУ

Священик УПЦ Московського патріархату із Запоріжжя протоієрей Ігор Савва, якого позбавили парафії через проукраїнську позицію, не має наміру повертатися на місце вигнання.

Про це він написав відповідаючи на питання своїх друзів у Facebook.

"Ви знаєте, цей процес так давно йде, що зараз я відчуваю тільки полегшення і повертатися зовсім немає бажання. Але про припинення служіння, звичайно, мова не йде", - зазначив він.

Протоієрей також підкреслив, що "вперше за багато років відчув себе людиною".

Савву позбавили парафії через те, що він, зокрема, молився за перемогу ЗСУ і відмовлявся згадувати в богослужіннях російського патріарха Кирила.

Крім того, в березні він виставив на своїй сторінці в соцмережі викривальні статті, що стосуються патріарха Кирила. Там говорилося, що той є агентом КДБ і мільйонером, який нажився на контрабанді сигарет.

Священика неодноразово попереджали про покарання, а 11 березня представники Запорізької єпархії УПЦ МП прийшли до церкви у супроводі хлопців і повідомили, що Савва служити тут більше не буде. При цьому митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука спілкуватися з віруючими відмовився, повідомляє ТСН.

«Частина віруючих заявила, що шукатимуть інше місце для молитов, оскільки мають патріотичну позицію», - уточнює телеканал.

На даний час на сайті єпархії жодних коментарів щодо ситуації, що склалася, немає.