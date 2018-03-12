Україна здобула третє "золото" на зимових Паралімпійських іграх

У Пхьончхані стартувала перша лижна гонка третього змагального дня зимових Паралімпійських ігор. Від України у чоловічих перегонах на 20 км (індивідуальна гонка, вільним стилем) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату виступали Ігор Рептюх і Сергій Романюк, передає УНН.

З перших контрольних позначок лідерство захопив Рептюх, який з 1,6 секунди переваги над головним конкурентом французом Бенжаміном Давіє збільшив показник на фініші до 1:56,5 хв, ставши чемпіоном у даній дисципліні (44:52,4 хв). Француз виборов срібну нагороду, а "бронза" залишилась на рахунку норвежця Хакона Олсруда. Наш Романюк став 7-м із 5 хвилинами і 52,4 секундами відставання.

Відзначимо, що всього в дисципліні змагалися 18 спортсменів.

Зауважимо, що для Рептюха золота нагорода стала для спортсмена з чернігівської області першою в кар’єрі на Паралімпійських іграх. Раніше він здобував "срібло" в Сочі-2014 та "бронзу" на дистанції 7,5 км на цих Іграх у Пхьончхані.

Крім того, у заключній лижній гонці третього змагального дня зимової Паралімпіади у Пхьончхані провели боротьбу за медалі спортсменки з ураженням опорно-рухового апарату.

Три українки із загалом 11 лижниць вели перегони за нагороди в даній дисципліні і одній із них вдалося домогтися високої позиції. Людмила Ляшенко з відставанням в 1:29 хвилини одержала бронзову медаль. Близькою до подіуму була наша Юлія Батенкова-Бауман - 4 позиція +1:41,9 хв. Інша українка Богдана Конащук посіла 8-й рядок - 7:39,1 хв.

Володарками "золотої" і срібної медалі стали нейтральні параолімпійські спортсменки - Катерина Румянцева та Анна Міленіна відповідно.

Варто відзначити, що в скарбничці збірної України на даний момент 9-ть медалей - 3 "золоті", 2 "срібні" та 4 "бронзи".