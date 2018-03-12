Українські науковці візьмуть участь у заходах до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між ФРН і Україною

14 – 17 березня делегація українських науковців перебуватиме у Мюнхені з нагоди проведення подіумної дискусії та виставки, присвячених 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною. До складу делегації увійшли завідувач відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України Владислав Верстюк, провідний науковий співробітник відділу Історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України Ірина Матяш, професор кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, співголова Комісії істориків України і Німеччини Поліна Барвінська, завідувач відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України Павло Павлович Гай-Нижник та директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, заступник голови ради ГО «Сіверський інститут регіональних досліджень», позаштатний кореспондент газети «День» Володимир Бойко.

Серед запланованих заходів, зокрема покладання квітів до меморіальної дошки на честь першого консульства і першого консула Української Народної Республіки в Мюнхені Василя Оренчука на будинку, де розташовувалося консульство Української Народної Республіки в Мюнхені з 1919 по 1923 роки, відвідування українського некрополя на цвинтарі Вальдфрідгоф, Зустріч в Українському Вільному Університеті.

15 березня в Генеральному консульстві України в Мюнхені відбудеться науковий круглий стіл на тему «Брестський мир та розвиток українсько-німецьких відносин у 1918–1923 рр.», присвячений діяльності першого консула Української Народної Республіки в Мюнхені Василя Оренчука та українсько-німецьким відносинам у 1918–1923 рр., а також презентація виставки з нагоди 100-річного ювілею встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною. Того ж дня о 18:00 почнеться подіумна дискусія «Брестський мир та його наслідки».

Цю виставку також презентуватимуть у холі історичного факультету Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, крім того в університеті відбудуться зустрічі зі студентами та викладачами. Запланована низка інших заходів.

Завершальним акордом заходів буде відвідання 17 березня могили Гетьмана Павла Скоропадського в містечку Оберстдорф.

«День» інформуватиме читачів про перебіг подій.