Ужгородці вийшли на традиційну Хресну Ходу

Вона відбувається щороку у третю неділю посту, яка має назву Хрестопоклонна. Вулицями міста несуть великий хрест із дерева.

Маршрут Ходи кожного року відрізняється, її протяжність складає декілька кілометрів, а тривалість – близько трьох годин. Цього року Хресна Хода розпочалася від церкви Святого Великомученика Георгія у мікрорайоні Червениця, усього за кілька кілометрів від кордону зі Словаччиною, пройшла через головні медичні заклади обласного центру, найдовшою вулицею Собранецькою, центральною частиною міста і завершилася біля Хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору.

Очолили Ходу єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік, помічний владика Ніл, поважні гості Сергій Гаєк, МІС, Апостольський візитатор для греко-католиків у Білорусії, Преосвященний владика Мілан (Хаутур), ЧНІ, єпископ Кошицький (Словаччина) та кілька десятків представників духовенства. Упродовж Ходи є 14 зупинок, під час яких священики різних конфесій зачитують стації Хресної дороги. Хрест кожен інтервал несуть різні категорії людей: матері, батьки, молодь, військові, лікарі, вчителі, священики, та ін.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород

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