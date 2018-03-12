В АТО бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Від початку доби у зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано два обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку доби зафіксовано два обстріли опорних пунктів українських захисників. На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Новгородське. На Донеччині, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти застосували по силах АТО 120 та 82 мм міномети і гранатомети поблизу Павлополя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

"Наші військові неухильно дотримуються умов перемир’я", - наголосили у штабі АТО.