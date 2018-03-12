В Ужгороді розпочалися Дні Чехії та Словаччини

Нинішній рік в історичному календарі наших наразі найкращих сусідів - словаків і чехів - є особливим: цьогоріч виповнюється рівно 100 років від дня заснування Чехословацької Республіки, 50 років «Празької весни» та 25 річчя від «розлучення» чехів і словаків та відновлення Чеської державності та заснування Словацької республіки.

З нагоди вікового ювілею заснування Чехословацької держави в Ужгородському національному університеті 12 березня відбулося офіційне відкриття Днів Чехії та Словаччини в Ужгороді у якому взяли участь Генеральні консули Чеської Республіки у Львові Павел Пешек, Словацької Республіки в Ужгороді Mірослав Мойжіта, Почесний консул Чехії в Ужгороді Отто Ковчар та інші працівники цих дипустанов.

«Сто років тому історичне Закарпаття було складовою частиною першої Чехословацької республіки. Чимало демократичних, культурних традицій було започатковано саме в цей час. Велику роль в цьому процесі взяла інтелігенція Чехії, Словаччини та Закарпаття. Тому університет не міг відмовитися від пропозиції консульств долучитися до організації цієї події», - наголосила на початку зустрічі гостей з журналістами проректор УжНУ Мирослава Лендьел.

«З нагоди 100-ліття створення Чехословаччини дипломатичні представництва наших країн в усьому світі організовують спільні культурні заходи. Обійти увагою Закарпаття, яке рівно 100 років стому також ввійшло до складу тієї держави, було б неправильно. У рамках Днів Чехії та Словаччини в Ужгороді ми запланували проведення низки цікавих культурно-мистецьких заходів», - сказав П.Пашек.

Зокрема, у вівторок, 13 березня, студенти УжНУ поспілкуються з словацьким письменником, автором книги «Рік довший ніж століття. Життєва історія Александра Дубчека» Любошем Юріком, зустрінуться з Генеральними консулами ЧР у Львові П. Пешеком, СР в Ужгороді M. Мойжітою. Того ж дня в атріумі Закарпатської обласної державної адміністрації відбудеться концерт чеського колективу фортепіанної музики «Ensemble Martinu». У середу, 14 березня, у книгозбірні УжНУ заплановано відкриття виставки книг першого президента Чехословаччини Т.-Г. Масарика з фонду Наукової бібліотеки УжНУ та виставки «Так, Масарик», а в приміщенні Почесного консульства Чеської Республіки відбудеться відкриття виставки картин «Мости» та «Зборівська битва 1917 року». У четвер, 15 березня, словацький актор та політик Мілан Княжко, лідер «оксамитової революції» у Братиславі, якого нині на батьківщині називають «словацьким Гавелом», зустрінеться зі студентами УжНУ та громадськістю міста. На любителів кіно чекає і багата програма.

Словацький Генконсул М. Мойжіта розповів про взаємини Чехії та Словаччини після поділу спільної країни, зауваживши: «Часто питають, навіщо ви розділилися? - адже насправді період Чехословаччини дійсно був добрий для наших народів. На відміну від багатьох країн східної Європи, ми не тільки мирно розділилися, але й залишилися добрими сусідами. Ми вдячні Чехії, яка немає територіальних претензій до Словаччини. Час довів, що цей поділ став запорукою наших нинішніх дружніх і партнерських відносин, які наразі є найкращими за всю нашу історію».

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, для «Дня», Ужгород