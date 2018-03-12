В Євросоюзі відкрили центр для боротьби з "подвійними стандартами" якості продуктів

Європейська комісія відкриває Центр інформації про фальсифікації та якість продуктів харчування, відповідаючи на побоювання споживачів щодо якості продуктів та шахрайські практики. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає "ЄП".

Центр (The Knowledge Centre), є мережею експертів всередині Єврокомісії та за її межами, і буде підтримувати директивні органи ЄС та національні органи влади, надаючи доступ до сучасних наукових знань про проблеми з шахрайством у сфері харчових продуктів та проблеми з якістю.

"Занепокоєння щодо шахрайства у сфері продовольства та якості харчових продуктів підривають довіру споживачів і завдають шкоди всьому ланцюжку постачання продовольства в Європі від фермерів до ритейлерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні випадки продовольчого шахрайства включали оливкове масло, вино, мед, рибу, молочні продукти, м'ясо та птицю.

Крім того, споживачі можуть потрапити під вплив недобросовісної практики комерційного маркетингу, особливо щодо продуктів харчування з значними відмінностями у складі, що пропонуються на різних ринках, але в рамках подібної упаковки.

Раніше Єврокомісія повідомляла, що у травні проведе порівняльні перевірки якості продуктів в країнах ЄС, щоб визначити, чи існують випадки так званої "подвійної якості" для різних країн.

Минулого року лідери країн "Вишеградської четвірки" (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) поскаржилися на застосування різних стандартів якості при виготовлення харчової продукції у різних країнах ЄС. Йдеться про практику великих компаній продавати на ринку одні і ті ж марки товарів з великою різницею в якості для Східної і Західної Європи.