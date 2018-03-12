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Внаслідок ударів блискавок у церкви Руанди загинуло щонайменше 16 людей

12 березня, 2018 - 09:12
Фото Reuters

У Руанді протягом двох днів, 9-10 березня, внаслідок ударів блискавок в церкві загинуло щонайменше 16 людей. Про це повідомляє агентство Xinhua.

10 березня блискавка вдарила в церкву Адвентистів сьомого дня в провінції Нярюгуру, коли там перебувало 45 осіб. Загинуло 14 прихожан, ще десятки людей постраждали, кілька поранених перебувають у критичному стані.

Днем раніше, 9 березня, внаслідок удару блискавки загинуло дві людини, в тому числі дитина.

Як нагадують ЗМІ, інцидент з блискавкою стався менш ніж через 2 тижні після того, як в Руанді було закрито понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам і вимогам за рівнем шуму. У деяких закритих церков не було громовідводів.

Джерело: 112 Україна

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