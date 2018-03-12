ЄС готовий поновити "газові" переговори з Києвом і Москвою, - Могеріні

Віце-президент Європкомісії Федеріка Могеріні заявила про готовність поновити переговори у форматі Росія-Україна-Євросоюз щодо газового питання. Про це вона сказала на зустрічі у Києві з Президентом Петром Порошенком, повідомляє "Укрінформ".

"Ми обговорювали питання нещодавнього рішення "Газпрому" припинити передплачені газові поставки в Україну. "Газпром" має виконувати свої договірні зобов’язання. Європейська комісія, зокрема й в особі комісара Шефчовича, активно працюють у цьому напрямку, і ми готові поновити тристоронні переговори у цьому відношенні", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогазу України" $4,63 млрд за недопостачання погоджених обсягів газу для транзиту. Проте з урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на постачання арбітри зробили залік зустрічних вимог, за підсумками якого "Газпром" зобов'язаний заплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на постачання і транзит газу.