Історія нашого духу і крові – то історія наших провідників, нашої еліти
Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, автор української геополітичної концепції

ЄС готовий поновити "газові" переговори з Києвом і Москвою, - Могеріні

12 березня, 2018 - 15:19
Фото Reuters

Віце-президент Європкомісії Федеріка Могеріні заявила про готовність поновити переговори у форматі Росія-Україна-Євросоюз щодо газового питання. Про це вона сказала на зустрічі у Києві з Президентом Петром Порошенком, повідомляє "Укрінформ".

"Ми обговорювали питання нещодавнього рішення "Газпрому" припинити передплачені газові поставки в Україну. "Газпром" має виконувати свої договірні зобов’язання. Європейська комісія, зокрема й в особі комісара Шефчовича, активно працюють у цьому напрямку, і ми готові поновити тристоронні переговори у цьому відношенні", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогазу України" $4,63 млрд за недопостачання погоджених обсягів газу для транзиту. Проте з урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на постачання арбітри зробили залік зустрічних вимог, за підсумками якого "Газпром" зобов'язаний заплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на постачання і транзит газу.

Джерело: День

Більше новин

Президент України підписав закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
В Євросоюзі відкрили центр для боротьби з "подвійними стандартами" якості продуктів
Порошенко: Україна введе санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму
НБУ викупив на міжбанківському ринку майже $60 млн
Могеріні: Євросоюз підтримує український уряд на шляху економічних реформ
Нацбанк випустив монету на честь українських добровольців

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 