ЄС на півроку продовжив санкції щодо РФ за окупацію Криму

Рада Європейського союзу (ЄС) продовжила на півроку санкції проти Російської Федерації (РФ) за дії, що підривають територіальну цілісність України, зокрема - окупацію Криму. Відповідне рішення було схвалено в понеділок, 12 березня, повідомляє прес-служба Ради ЄС, передає "РБК-Україна".

"12 березня 2018 року Рада продовжила обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців, до 15 вересня 2018 року. Ці заходи складаються з заморожування активів та обмежень на поїздки. Вони продовжують застосовуватися до 150 осіб і 38 суб'єктам", - зазначено в повідомленні Ради.

Повідомляється, що оцінка ситуації не виправдовувала зміни режиму санкцій. Інші заходи ЄС, що діють у відповідь на агресію РФ проти України, включають:

- економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які в даний час діють до 31 липня 2018 року;

- обмежувальні заходи у відповідь на незаконну окупацію Криму і Севастополя, обмежену територією Криму і Севастополя, в даний час діє до 23 червня 2018 року.

Як повідомлялося у лютому, Міністерство фінансів США разом з іншими державними установами, активно опрацьовує наступні санкції проти Росії, які будуть оголошені невдовзі.