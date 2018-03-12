За 7 років війни у Сирії загинули понад 350 тисяч людей

В ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей. Такими є оновлені дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє "ЄП" із посиланням на Agence France Press.

За даними спостерігачі, з 15 березня 2011 року загинули 353 935 людей.

Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі. Майже 20 тисяч загиблих – діти.

Як повідомлялося, за три тижні у Сирії були вбиті в результаті атак урядових сил на оплот опозиції у Східній Гуті 1099 осіб, включаючи 227 дітей.

Нагадаємо, що урядові сирійські війська, підконтрольні президенту країни Башару Асаду, у неділю, 11 березня, посилили наступ у районі Східна Гута. На кількох напрямках ведуться запеклі бої. Війська Асада завдають авіаударів по району, а також обстрілюють його ракетами та з артилерії.