За добу в зоні проведення АТО через обстріли бойовиків 1 військовий загинув, 3 поранені

На Донбасі в результаті обстрілів російсько-окупаційними військами позицій українських ЗСУ загинув один військовослужбовець, ще троє – дістали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за добу від 11 березня на сторінці у Facebook.

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО здійснивши чотири обстріли позицій українських захисників, йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.

На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

"Нажаль, за минулу добу маємо втрати особового складу: під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще троє захисників дістали поранення. Їм надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.